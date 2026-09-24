Santé au Bénin: la Fondation Claudine Talon construit un centre spécialisé à Cotonou pour la prise en charge de la drépanocytose

​Une nouvelle initiative médicale voit le jour pour soutenir les personnes touchées par les maladies du sang au Bénin.

Ce mercredi 23 septembre 2026, la Fondation Claudine Talon a annoncé le lancement des travaux de construction d’un centre entièrement dédié à la prise en charge de la drépanocytose à Cotonou.

Ce projet a pour objectif d’offrir des soins spécialisés et d’améliorer le suivi quotidien des patients atteints de cette affection génétique.

​Un accompagnement médical renforcé après les campagnes de sensibilisation

​La lutte contre la drépanocytose franchit ainsi une étape plus concrète sur le plan des infrastructures hospitalières. Maladie héréditaire qui touche l’hémoglobine et provoque la déformation des globules rouges, elle concerne particulièrement les personnes porteuses des formes SS et SC.

Alors que les actions menées ces dernières années portaient principalement sur le dépistage et l’information des jeunes pour limiter les risques de transmission, ce chantier vient combler un besoin crucial en matière de soins directs

Selon les indications partagées par la fondation sur ses réseaux sociaux, le nouveau centre ouvrira ses portes dans les prochaines semaines pour proposer un suivi global et adapté aux besoins réguliers des malades.

​Une infrastructure destinée à rejoindre le patrimoine public

​Au-delà de la phase de réalisation assurée par l’organisation que dirige Claudine Talon, le projet s’inscrit dans la durée. À la fin des travaux de construction et d’équipement, le bâtiment sera formellement intégré au patrimoine de l’État béninois.

Ce transfert permettra d’ancrer durablement ce centre spécialisé dans la carte sanitaire nationale, afin de garantir aux drépanocytaires un accès continu à des soins de qualité au sein du service public.