Malanville: un piroguier arrêté sur le fleuve Niger avec deux boules de chanvre indien après une tentative de fuite

La surveillance sur le fleuve Niger a permis d’intercepter un nouveau transport de produits illicites à la frontière nord-est du Bénin.

Le mardi 22 septembre 2026, aux environs de 14 heures, les agents du commissariat frontalier de Malanville ont arrêté un piroguier en possession de stupéfiants.

​Lors d’un contrôle de routine opéré sur les eaux frontalières, les forces de l’ordre ont procédé à l’inspection minutieuse de l’embarcation et des bagages du conducteur. Au lieu des produits de la pêche attendus, la fouille a permis de mettre la main sur deux emballages contenant des boules de chanvre indien soigneusement cachées.

​Voyant sa cargaison découverte, le piroguier a immédiatement sauté dans le fleuve pour tenter d’échapper aux policiers à la nage. Grâce à l’alerte rapide et au concours actif des populations riveraines, les agents ont pu repêcher l’homme dans le cours d’eau et mettre fin à sa cavale aquatique.

​Des déclarations mettant en cause un tiers à Gaya

​Interrogé sur la provenance de la drogue, le suspect a affirmé que le colis lui avait été confié par un négociant de maïs installé de l’autre côté de la frontière, dans la ville nigérienne de Gaya. Conduit au poste de police, il a été placé en garde à vue.

​Une enquête de flagrance a été ouverte sous la conduite du procureur de la République pour vérifier ces allégations, identifier le commanditaire mentionné et démanteler l’ensemble des ramifications de cette filière de contrebande fluviale.