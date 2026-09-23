Ulrich Vital Ahotondji prend la direction de la Maison des Médias

L’ancien président de la 9e mandature de l’ODEM a été nommé par l’Assemblée spéciale des bureaux du CNPA-Bénin et de l’UPMB. Il assurera la gestion administrative et financière de l’institution.

Ulrich Vital Ahotondji est le nouveau directeur de la Maison des Médias du Bénin. Sa nomination a été prononcée par l’Assemblée spéciale des bureaux des deux unions professionnelles des médias, à l’issue de sa séance du mercredi 23 septembre 2026.

Placée sous l’autorité du conseil d’administration de la Maison des Médias, sa mission principale portera sur la gestion administrative et financière de l’institution. La décision n°06-08/AS, datée du 22 septembre et signée à Cotonou le 23 septembre, prend effet dès sa signature et abroge les dispositions antérieures.

Cette nomination intervient après un processus de recrutement ouvert le 15 juin. L’appel à candidatures a été prolongé à deux reprises, les 29 juin et 13 juillet, avant la clôture définitive des dépôts le 17 juillet. L’Assemblée spéciale avait ensuite constaté le caractère infructueux de la procédure et tenu une session extraordinaire de son bureau le 31 juillet.

Ulrich Vital Ahotondji a dirigé la neuvième mandature de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias de 2023 à 2026. Durant ces trois années, l’ODEM a notamment renforcé le suivi des contenus médiatiques et révisé le Code de déontologie et d’éthique des médias béninois afin d’y intégrer les enjeux liés au numérique.

En mars 2025, il avait également présenté l’expérience béninoise de l’autorégulation des médias lors d’une rencontre organisée à Yaoundé par le Syndicat national des journalistes du Cameroun et la Fédération internationale des journalistes.