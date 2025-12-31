Accueil En Brève Médecins Sans Frontières demande à Israël l’autorisation de travailler à Gaza et en Cisjordanie

Médecins sans frontières (MSF) a demandé mercredi 31 décembre que les autorités israéliennes l’autorisent à opérer à Gaza et en Cisjordanie occupée en 2026. «Nous appelons les autorités israéliennes à veiller à ce que Médecins sans frontières et les autres ONG internationales indépendantes soient enregistrées en Israël afin de pouvoir poursuivre leur travail en Cisjordanie et à Gaza en 2026», indique l’ONG dans un communiqué transmis à l’AFP. Israël a averti que 37 organisations humanitaires, dont MSF, se verraient refuser l’accès à Gaza à compter du jeudi 1er janvier si elles ne communiquaient pas d’ici mercredi soir aux autorités les noms de leurs employés palestiniens, une mesure dénoncée par l’ONU et l’Union européenne.