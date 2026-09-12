Éthiopie : Abiy Ahmed et Modi discutent défense, sécurité et investissements à New Delhi

Abiy Ahmed et Narendra Modi ont passé en revue samedi le partenariat stratégique entre l’Éthiopie et l’Inde, avec un accent sur la défense, la sécurité, l’économie et les investissements, en marge du sommet des BRICS.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son homologue indien Narendra Modi ont tenu samedi 12 septembre à New Delhi une réunion bilatérale consacrée au renforcement du partenariat stratégique entre leurs deux pays, notamment dans l’économie, la défense et la sécurité.

La rencontre s’est déroulée à Hyderabad House, en marge du 18e sommet des BRICS. Le ministère indien des Affaires étrangères, cité par Anadolu, a indiqué que les deux dirigeants avaient passé en revue les progrès enregistrés dans plusieurs secteurs clés de leur coopération.

Des responsables indiens cités par le Times of India ont indiqué que l’Éthiopie avait exprimé son intérêt pour un renforcement de la coopération de défense avec l’Inde. La formation conjointe de personnels et les possibilités d’acquisition de matériels de défense indiens ont notamment été évoquées.

Les discussions ont également porté sur les investissements. Selon les mêmes sources, Addis-Abeba a invité davantage d’entreprises indiennes à investir dans le pays, y compris dans le secteur minier, alors que les deux gouvernements cherchent à élargir leur coopération économique.

L’Inde et l’Éthiopie avaient élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en décembre 2025, lors de la visite de Narendra Modi à Addis-Abeba. À cette occasion, les deux gouvernements avaient déjà identifié la défense, le commerce, l’investissement, les technologies, la santé, l’agriculture, les minerais critiques et l’énergie parmi les domaines prioritaires.

L’Éthiopie est membre des BRICS depuis janvier 2024. Abiy Ahmed participe au sommet organisé les 12 et 13 septembre à New Delhi, où les dirigeants du groupe examinent notamment la coopération économique, la gouvernance multilatérale et les grands dossiers internationaux.