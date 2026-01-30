Matteo Prati prêté à Torino

Le Torino a officialisé ce vendredi l’arrivée de Matteo Prati, milieu de terrain italien de 22 ans, prêté par le Cagliari Calcio jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat fixée à 7 millions d’euros. Le club turinois a annoncé le transfert sur ses canaux officiels et intègre ainsi un joueur européen jeune et expérimenté pour renforcer son effectif en championnat.

Matteo Prati arrive au Torino en provenance de Cagliari, où il totalise plus de 50 apparitions en Serie A. Le prêt comporte une option d’achat de 7 millions d’euros, clause contractuelle précisée dans la communication du club. Le joueur conserve son statut de prêté jusqu’à la clôture de la saison en cours selon l’annonce publiée.

Le communiqué rappelle également le profil international du joueur : Matteo Prati a porté les couleurs de l’Italie chez les jeunes, notamment en équipes U20 et U21. Sa trajectoire sportive et son âge font de lui une recrue destinée à compenser certaines faiblesses identifiées au milieu de terrain du Torino.

Profil, parcours et rôle attendu

Né et formé au Ravenna, Matteo Prati a ensuite évolué à la SPAL en Serie B avant de signer à Cagliari en 2023. Ces étapes de sa formation et de sa carrière professionnelle constituent le parcours détaillé dans les présentations faites autour de son transfert. Le club souligne sa progression régulière depuis les catégories de jeunes jusqu’à la compétition nationale de premier plan.

Sur le plan des statistiques de jeu, Prati compte plus de 50 matchs de Serie A sous le maillot de Cagliari. Ce volume d’apparitions en championnat italien atteste d’une expérience de compétition au plus haut niveau national, expérience qui a contribué à sa visibilité auprès d’autres clubs de Serie A, dont le Torino.

Au niveau international, il a été sélectionné dans les équipes de jeunes italiennes, avec des passages en U20 et U21. Ces sélections nationales chez les jeunes figurent dans le dossier de carrière communiqué lors de son transfert et confirment son suivi par les instances sportives nationales à ces échelons.

Le communiqué officiel et les présentations médiatiques le décrivent comme un milieu polyvalent, capable d’occuper plusieurs rôles dans l’entrejeu. Cette polyvalence est avancée comme un atout pour répondre aux besoins tactiques du Torino, qui a acté son arrivée pour renforcer son effectif au milieu de terrain.

Le dossier de transfert mentionne également que Matteo Prati a inscrit des buts significatifs au cours de sa carrière professionnelle, et rappelle en particulier qu’il a déjà trouvé le chemin des filets face au Torino lors d’un précédent affrontement. Cette précision figure parmi les éléments factuels relayés au sujet de ses performances passées.