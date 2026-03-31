Match RDC-Jamaïque : score nul à la mi-temps

La première période de la finale des barrages internationaux disputée au stade Akron de Guadalajara a pris fin sur un score nul et vierge. Les quatre-vingt-dix premières minutes n’étaient pas encore terminées que les supporters congolais avaient déjà vécu un grand moment : Cédric Bakambu croyait avoir ouvert le score après une action collective parfaitement construite sur le flanc droit, lancée par Meschack Elia.

La célébration a été de courte durée : l’arbitre a finalement signalé l’annulation du but, laissant la marque à 0-0 malgré une domination congolaise nette en début de rencontre. Pendant les vingt premières minutes, les Léopards ont exercé un pressing haut et constant, multipliant les incursions sur les ailes grâce à la vivacité de Nathanaël Mbuku et Meschack Elia.

La maestria technique du Congo s’est illustrée à la 15e minute par un enchaînement entre Yoane Wissa et Mbuku qui aurait pu débloquer la situation, mais le centre a été capté par le gardien jamaïcain Andre Blake. Le collectif congolais a imposé le rythme jusqu’à la pause hydratation à la 22e minute, qui a coupé momentanément l’intensité.

Temps forts de la première mi-temps

Après la reprise des échanges, la Jamaïque a réussi à rééquilibrer le jeu et à se montrer plus dangereuse. Les Reggae Boyz ont inquiété la défense congolaise à la 30e minute après une perte de balle de Mbuku, situation conclue par une intervention décisive du capitaine Chancel Mbemba qui a repoussé une tentative adverse en corner.

La réponse des visiteurs n’a pas tardé : à la 33e minute, Yoane Wissa a percé le milieu pour trouver Elia en profondeur, dont la tentative depuis un angle fermé a été détournée par le gardien. Les dernières minutes avant la pause ont offert un climax assez stressant pour le camp congolais.

La plus grosse alerte jamaïcaine est survenue à la 40e minute, lorsque Leon Bailey, d’un coup franc spontané ou d’une frappe lointaine, a décoché un tir du gauche depuis une vingtaine de mètres qui a heurté le bas du poteau de Lionel Mpasi. Le portier congolais et sa défense ont finalement regagné les vestiaires sur ce score toujours vierge, laissant toute la suite de la finale ouverte.