Maroc : fortes pluies et inondations, alerte maximale à Ksar El Kébir

Dans le nord‑ouest du Maroc, la ville de Ksar El Kébir, la plus peuplée de la province de Larache, fait face à des épisodes de fortes précipitations et à des débordements locaux qui ont conduit les autorités provinciales à placer le territoire en alerte maximale. Des opérations de protection et d’accueil ont été déclenchées tandis que la Direction générale de la météorologie annonce la poursuite des averses et des rafales de vent pour ce vendredi, avec un risque élevé de montée des eaux.

Les services locaux ont déployé des moyens préventifs destinés à limiter l’impact des crues sur les zones d’habitat. Autour des quartiers les plus exposés, des barrières temporaires ont été posées afin de réduire les infiltrations et de canaliser les écoulements. Les opérations d’intervention comprennent également des évacuations ciblées des habitations vulnérables et la mise en sécurité des axes de circulation jugés à risque.

Les autorités ont parallèlement mobilisé des structures d’accueil d’urgence. Les Forces armées royales ont ouvert des camps destinés à recevoir les personnes affectées par les inondations, où sont distribués des produits de première nécessité. Des vivres, des couvertures et d’autres formes d’assistance matérielle ont été mises à disposition des familles évacuées, selon les informations communiquées par les responsables provinciaux. Un appel à la prudence a été lancé auprès de la population, en particulier pour éviter les déplacements non essentiels et rester attentif aux consignes de sécurité.

Prévisions météo et gestion du risque

La Direction générale de la météorologie a confirmé que les phénomènes pluvieux et venteux devaient perdurer ce vendredi sur plusieurs provinces du Royaume, maintenant une pression sur les services de surveillance hydraulique et les équipes de secours. Les prévisionnistes ont souligné la possibilité de remontées d’eau dans les cours d’eau et les zones basses, ce qui maintient un niveau de vigilance élevé pour les collectivités territoriales concernées.

Face à cette situation, les administrations provinciales ont renforcé la coordination entre postes de commandement locaux, forces de sécurité et acteurs humanitaires afin d’organiser les réponses immédiates : circulation des secours, points d’accueil pour les évacués et distribution d’aides de première ligne. Des contrôles sont effectués sur les infrastructures vulnérables pour détecter les risques d’effondrement ou d’obstruction des conduits d’évacuation des eaux pluviales.

Les services municipaux et les équipes d’urgence procèdent à des inspections régulières des quartiers inondés et assistent les populations sinistrées en privilégiant les mesures les plus urgentes : relogement temporaire, approvisionnement en vivres et produits essentiels, et assistance médicale de premier niveau pour les personnes exposées aux intempéries. Les autorités rappellent la nécessité pour les habitants de signaler toute situation d’extrême danger aux numéros dédiés et d’éviter les zones où l’eau recouvre la chaussée, le risque de montée des eaux demeure sérieux également