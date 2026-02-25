Marie Portolano et Jamy Gourmaud : ‘Sommes-nous tous sexistes ?’ 4e sur France 2

France 2 a consacré sa soirée du mardi 24 février à une émission singulière sur le sexisme intitulée « Sommes-nous tous sexistes ? », animée par Marie Portolano et Jamy Gourmaud. Diffusée en prime time, l’émission a rassemblé 1 230 000 téléspectateurs pour une part d’audience de 7,6 %, selon les chiffres communiqués par Médiamétrie le 25 février, et s’est classée en quatrième position des audiences de la soirée.

Le programme proposait d’interroger la prégnance des stéréotypes et des comportements sexistes au sein d’un panel de participants. Pour mener l’expérience, cinquante volontaires ont été sollicités et exposés à plusieurs dispositifs expérimentaux, ignorant le véritable objectif de l’émission afin d’observer leurs réactions spontanées. Les scènes filmées et les réactions ont ensuite été analysées et commentées en plateau par le psychologue Sylvain Delouvée et l’humoriste et comédienne Caroline Vigneaux.

France 2 mettait en avant la formule et la mise en situation pour tenter de répondre à une question volontairement large : sommes-nous tous sexistes ? Malgré l’ambition du sujet et la présence des animateurs, le programme n’a pas réuni autant de téléspectateurs que d’autres offres de la soirée. Le téléfilm Maudits est arrivé largement en tête avec 3 360 000 téléspectateurs (20,1 %), suivi du film Les animaux fantastiques : les secrets de Dumbledore (1,8 million) et du film culte Indiana Jones et le temple maudit (1,6 million).

Déclarations de Marie Portolano et déroulé de l’émission

Interrogée par nos confrères de Diverto le soir du lancement, Marie Portolano, qui assure parallèlement la présentation des « Maternelles XXL » diffusées en matinée et en soirée sur France 5 et France 4, a expliqué les raisons de son engagement pour ce sujet. Elle se présente comme féministe et affirme avoir fait du combat contre les inégalités un « cheval de bataille ».

Lors des tests réalisés au même titre que les participants, Marie Portolano dit s’être elle-même retrouvée « dirigée vers les carcans de préjugés sexistes » et avoir constaté « je me suis rendu compte que j’étais sexiste ». Elle a rapporté ces résultats en toute transparence auprès de la rédaction et du public, soulignant que même les personnes engagées peuvent être confrontées à des mécanismes inconscients.

Le dispositif de l’émission reposait sur l’observation comportementale de volontaires soumis à des situations conçues pour révéler des biais, suivie d’une mise en perspective par des intervenants spécialistes. Les nombreuses séquences d’expériences ont servi de support aux analyses en plateau, visant à décrypter les réactions et à documenter la question posée au coeur du prime.