Marco Rubio réaffirmera le soutien américain à la «souveraineté» du Qatar lors de sa visite

Par BENIN WEB TV
Des chasseurs britanniques vont rejoindre les missions de l’OTAN en Pologne

Venezuela : Nicolas Maduro accuse les États-Unis de préparer une agression militaire

Le ministre danois de la Défense au Groenland pour des manœuvres sans les États-Unis

Downing Street condamne le «langage incendiaire» de Musk à la manifestation d’extrême droite à Londres

Trump annonce un accord avec la Chine au moment des débats sur TikTok

Duplantis s’envole à la perche à 6,30 m, 14e record du monde aux Mondiaux

Saut à la perche : Duplantis franchit 6,30 m aux Mondiaux, 14e record du monde

Sophie Binet (CGT) demande au patronat d’arrêter de «pleurnicher»

Inde: un chef maoïste et deux insurgés abattus, selon la police

Avant Doha, le président iranien presse les pays musulmans de rompre avec Israël

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio se rendra mardi au Qatar pour exprimer le soutien de Washington à la souveraineté qatarie après une attaque israélienne visant des dirigeants du Hamas présents sur le sol qatari, a indiqué lundi le département d’État. Dans un communiqué, le porte-parole Tommy Pigott a précisé que Rubio « réaffirmera le soutien total des États-Unis à la sécurité et à la souveraineté du Qatar après l’attaque israélienne à Doha », annonce survenue alors que le secrétaire rencontrait des responsables israéliens à Jérusalem.

