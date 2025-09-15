Marco Rubio réaffirmera le soutien américain à la «souveraineté» du Qatar lors de sa visite

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio se rendra mardi au Qatar pour exprimer le soutien de Washington à la souveraineté qatarie après une attaque israélienne visant des dirigeants du Hamas présents sur le sol qatari, a indiqué lundi le département d’État. Dans un communiqué, le porte-parole Tommy Pigott a précisé que Rubio « réaffirmera le soutien total des États-Unis à la sécurité et à la souveraineté du Qatar après l’attaque israélienne à Doha », annonce survenue alors que le secrétaire rencontrait des responsables israéliens à Jérusalem.