Marchés urbains modernes: l’ANaGeM fixe les redevances journalières pour les occupants

Les tarifs d’occupation des étals dans les marchés urbains modernes sont désormais officiellement connus. L’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM) a rendu publique la grille des redevances à payer par les différents corps de métier installés dans ces infrastructures commerciales, tant à Cotonou que dans plusieurs villes de l’intérieur du pays.

Dans les marchés de Cadjèhoun, Aïdjèdo, Gbégamey, Mènontin, Midombo, Tokplégbé, Wologuèdè, Ganhi et Hlazounto, situés à Cotonou, les tarifs journaliers se déclinent comme suit :

Étals de produits divers : 600 FCFA

Étals de bouchers et de poissonniers : 700 FCFA

Étals d’écailleurs : 200 FCFA

Étals de déplumeurs : 350 FCFA

Ces montants correspondent respectivement à des redevances mensuelles de 18 000 FCFA pour les vendeurs de produits divers, 21 000 FCFA pour les bouchers et poissonniers, 6 000 FCFA pour les écailleurs et 10 500 FCFA pour les déplumeurs.

Des tarifs harmonisés dans les villes secondaires

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, Serge Nonvignon, cadre de la direction de la communication de la Présidence, a révélé les tarifs en vigueur dans plusieurs autres marchés en dehors de la capitale économique. Il s’agit notamment des marchés de Ahouangbo (Porto-Novo), Houndjro (Abomey), Djougou et Parakou.

Dans ces localités, la grille tarifaire est légèrement inférieure :

Étals de produits divers : 450 FCFA/jour, soit 13 500 FCFA/mois

Étals de bouchers et de poissonniers : 550 FCFA/jour, soit 16 500 FCFA/mois

Étals d’écailleurs : 150 FCFA/jour, soit 4 500 FCFA/mois

Étals de déplumeurs : 250 FCFA/jour, soit 7 500 FCFA/mois

Il convient de noter que, dans ces marchés, les tarifs appliqués aux bouchers et poissonniers intègrent une majoration de 100 FCFA liée à la forte consommation en eau.

Selon les précisions apportées, les redevances perçues seront utilisées pour couvrir les charges liées à l’entretien des marchés: fourniture d’eau et d’électricité, propreté, sécurité, assurance et autres services annexes.

Cette mesure vise à instaurer un cadre de gestion plus rigoureux et plus équitable dans les marchés urbains modernes, tout en garantissant un service de qualité aux occupants comme aux usagers.