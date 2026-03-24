Marché Dantokpa: le déménagement programmé du 13 avril au 2 mai

Le déménagement des activités du Marché Dantokpa est prévu pour se dérouler du 13 avril au 2 mai, selon des informations communiquées par la cellule de communication du Ministère du Commerce.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des mesures engagées par les autorités pour la réorganisation du principal centre commercial du pays. Le calendrier annoncé couvre une période de près de trois semaines, au cours de laquelle les commerçants concernés devront se conformer aux dispositions arrêtées par l’administration.

Aucune précision supplémentaire n’a encore été rendue publique sur les modalités pratiques du déménagement. Faut-il le rappeler le mythique marché sera totalement démoli et l’espace réaménagé. Les commerçants et vendeurs seront installés sur le marché de gros d’Akassato et dans les stands modernes en construction autour du stade de l’Amitié.