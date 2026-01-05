Manchester United: Ruben Amorim limogé

En poste depuis quatorze mois, l’entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, a été limogé par les Red Devils au lendemain du nul face à Leeds, dans un contexte de tensions avec la direction et de résultats jugés insuffisants en Premier League.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Manchester United a officiellement mis fin aux fonctions de Ruben Amorim. Le club mancunien a annoncé le limogeage de son entraîneur portugais au lendemain du match nul concédé face à Leeds United (1-1), dimanche en Premier League.

Cette décision intervient dans un contexte tendu, quelques heures après les déclarations fracassantes d’Amorim en conférence de presse. Visiblement agacé, le technicien de 40 ans avait publiquement interpellé la hiérarchie des Red Devils, l’exhortant à « faire son travail », des propos qui ont visiblement précipité son départ.

Dans un communiqué, Manchester United explique ce choix par des considérations sportives : « Alors que l’équipe occupe actuellement la sixième place de Premier League, la direction a pris, à contrecœur, la décision qu’un changement était nécessaire afin d’offrir au club les meilleures chances de terminer la saison à la meilleure position possible. »

Arrivé à Old Trafford il y a quatorze mois, Ruben Amorim quitte le club au terme d’un passage agité, marqué par des résultats irréguliers et une relation de plus en plus fragile avec la direction. Après vingt journées de championnat, Manchester United pointe à la sixième place du classement, loin de ses ambitions initiales.



