Mali et Guinée : accord pour développer une voie alternative de transit des marchandises

Lors du dernier Conseil des ministres, mercredi 28 janvier, le Mali a annoncé une série de mesures destinées à sécuriser un nouvel axe de transit de ses marchandises par la Guinée, avec pour objectif de réduire sa dépendance aux corridors traditionnels que sont Dakar et Abidjan.

DIPLOMATIE
Des accords de coopération portant sur les transports et les transits routiers et maritimes ont été signés entre le Mali et la Guinée, selon le communiqué rendu public à l’issue du Conseil des ministres.

