Mali et Guinée : accord pour développer une voie alternative de transit des marchandises

Lors du dernier Conseil des ministres, mercredi 28 janvier, le Mali a annoncé une série de mesures destinées à sécuriser un nouvel axe de transit de ses marchandises par la Guinée, avec pour objectif de réduire sa dépendance aux corridors traditionnels que sont Dakar et Abidjan.

