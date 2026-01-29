Mali : le Capitaine Ibrahim Traoré préside à Bamako l’acte de continuité stratégique

Réunis à Bamako le mardi 23 décembre 2025, les chefs d’État de la Confédération des États du Sahel (AES) ont transmis la présidence confédérale au Capitaine Ibrahim Traoré et adopté un communiqué final en 38 points. La session a officialisé le lancement d’une force conjointe de sécurité, acté des avancées institutionnelles et fixé les priorités de l’exercice 2026, centrées sur la continuité des actions, la coopération et l’affirmation politique de l’espace confédéral.

La 2e session ordinaire du Collège s’est tenue sous la présidence du Général d’Armée Assimi Goïta, président de la Transition du Mali. La passation solennelle de la présidence à Ibrahim Traoré, président du Faso, s’est déroulée en présence du Général Abdourahamane Tiani, président du Niger. Les présidents ont assisté à la cérémonie protocolaire marquant le début d’un mandat d’un an pour la présidence tournante de l’AES.

Les dirigeants ont dressé un bilan des réalisations de la première année de la Confédération, sous la conduite du Général Goïta. Le Collège a souligné la création et la mise en place d’identifiants symboliques et administratifs — logo, drapeau, hymne — ainsi que la production de documents d’identité et de voyage confédéraux. Lancement imminent d’une télévision et d’une radio AES et création de la Banque Confédérale pour l’Investissement et le Développement (BCID-AES) figurent parmi les avancées mentionnées.

Décisions clés : sécurité, intégration économique et diplomatie

La sécurité a dominé les discussions. Les États membres ont annoncé la mise en place de la Force Unifiée AES (FU-AES), conçue pour coordonner des opérations conjointes et renforcer la stabilité dans l’espace confédéral. Le Collège a également dénoncé les tentatives de déstabilisation attribuées à des acteurs externes, notamment sous la forme de ce qui a été qualifié de terrorisme économique et médiatique, et a demandé aux ministères concernés d’intensifier la diffusion d’informations officielles et vérifiées.

Sur le plan économique, les chefs d’État ont validé l’opérationnalisation du Prélèvement Confédéral (PC-AES) et confirmé la BCID-AES comme instrument de financement endogène des projets communs. Les décisions encouragent la convergence des politiques dans des secteurs stratégiques — douanes, mines, industrie, transports, investissements — et la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens. La valorisation des ressources naturelles au bénéfice des populations a été réaffirmée, avec des mesures destinées à soutenir les États soumis à des pressions extérieures.

La question sociale a été abordée à travers l’appel à une implication accrue des jeunes et des femmes dans les mécanismes de mise en œuvre des décisions confédérales. Les dirigeants ont insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination des structures nationales chargées de mobiliser ces segments de la population en vue des projets d’intégration.

En matière diplomatique, le Collège a demandé une coordination renforcée des positions internationales et la promotion de candidatures communes dans les instances régionales et internationales. Les ministères des Affaires étrangères ont reçu instruction d’améliorer la complémentarité entre missions diplomatiques et postes consulaires, tandis que le rôle de la diaspora AES a été identifié comme stratégique pour le relais d’informations et l’appui au développement.

La session a rendu hommage aux victimes civiles et militaires du terrorisme et a appelé au renforcement de la coopération judiciaire et à la promotion des droits de l’homme. En clôture des travaux, le Général Assimi Goïta a remercié ses pairs et a félicité le Capitaine Ibrahim Traoré pour sa prise de fonction, saluant un transfert de présidence qualifié d’harmonieux, et les chefs d’État ont exprimé leur gratitude au Mali pour l’accueil et les facilités ayant contribué au succès de cette 2e session