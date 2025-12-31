Accueil En Brève Mali et Burkina restreignent l’entrée aux Américains par «réciprocité»

Le 30 décembre 2025, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé l’imposition de restrictions d’entrée à l’égard des ressortissants des États-Unis, au titre de la « réciprocité », deux semaines après que Washington a inscrit leurs nationalités sur une liste d’entrée interdite sur le sol américain. Dans deux communiqués distincts, les ministères des Affaires étrangères malien et burkinabè, deux des trois pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), ont indiqué qu’ils appliqueraient « des mesures équivalentes » à celles décidées par les États-Unis à l’encontre des citoyens américains.