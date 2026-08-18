Mali : Ras Bath et « Rose, la vie chère » condamnés à sept ans de prison ferme

Au Mali, le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily, dit Ras Bath, et l’influenceuse Rokia Doumbia, surnommée « Rose, la vie chère », ont été condamnés le 17 août à dix ans de prison, dont trois avec sursis. Tous deux ont été reconnus coupables d’« atteinte au crédit de l’État » et d’« association de malfaiteurs », des accusations contestées par leurs avocats.

Le tribunal a prononcé une peine de dix ans pour chacun des deux prévenus, dont trois ans assortis du sursis, soit sept années d’emprisonnement ferme. À l’énoncé du verdict, Ras Bath et Rokia Doumbia sont restés impassibles. La défense, qui n’a pas encore indiqué si elle ferait appel, doit désormais examiner les suites judiciaires possibles.

Voix critique des autorités de transition, Ras Bath était détenu depuis environ trois ans. Son procès avait débuté dans un contexte de forte mobilisation de ses soutiens. À son arrivée au palais de justice, le chroniqueur, visiblement affaibli physiquement, avait levé le poing devant des sympathisants qui réclamaient sa libération.

L’accusation voulait l’éloigner des médias

Au cours des audiences, le ministère public a soutenu que les deux prévenus s’étaient rendus coupables d’association de malfaiteurs et avaient porté atteinte au crédit de l’État. Le procureur avait requis dix ans de prison, en affirmant que Ras Bath représentait un danger pour les autorités en raison de ses prises de parole dans les médias et sur les réseaux sociaux.

La défense a rejeté l’ensemble des accusations. Les avocats ont notamment contesté la valeur de certains procès-verbaux et dénoncé des atteintes aux droits de la défense. Au cours des débats, l’un d’eux avait accusé l’accusation de présenter une procédure dont l’issue semblait, selon lui, déjà connue.

La condamnation intervient après un procès très suivi au Mali. Le jugement ne précise pas, dans les informations disponibles, les éventuelles modalités d’exécution de la partie ferme de la peine ni le délai dans lequel un appel pourrait être interjeté.