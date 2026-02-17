Algérie : Abdelmadjid Tebboune a reçu le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez

Laurent Nuñez s’est rendu en Algérie dans le but de relancer les échanges autour des dossiers sécuritaires et de tenter d’atténuer une rupture diplomatique qui s’est approfondie depuis l’été 2024. Cette visite officielle marque une tentative de reprise du dialogue entre les deux capitales après plusieurs mois de tensions.

Les autorités françaises expliquent que l’objectif principal de ce déplacement était de rétablir des canaux de communication sur les questions de sécurité, jugées cruciales par les deux parties. La mission s’inscrit dans un contexte où la coopération bilatérale avait fortement ralenti, affectant notamment les échanges politiques et opérationnels.

Le déroulé de la rencontre a été partiellement rendu public par un enregistrement diffusé par la présidence algérienne. Le document vidéo montre les principales personnalités présentes autour des discussions, illustrant la volonté d’instaurer un dialogue direct au plus haut niveau.

Aux côtés de Laurent Nuñez figuraient plusieurs responsables algériens de premier plan : Boualem Boualem, chef de cabinet du président Abdelmadjid Tebboune ; Saïd Sayoud, qui a joué le rôle d’homologue durant les entretiens ; Ammar Abba, conseiller diplomatique du chef de l’État ; et le général-major Abdelkader Aït-Ouarabi, à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Leur présence souligne l’importance accordée aux questions de sécurité et de renseignement.

Les discussions ont principalement porté sur la coopération en matière de sécurité, sans que la présidence algérienne divulgue de détails opérationnels. Les interlocuteurs ont, selon les images publiées, privilégié un format de dialogue serré pour aborder les sujets sensibles et préparer, potentiellement, une reprise progressive des collaborations interrompues.

Cette tentative de décrispation intervient alors que les deux pays cherchent à stabiliser leurs rapports et à retrouver des modalités de travail communes sur les défis régionaux. Les prochains actes diplomatiques et les suites données à cette visite seront scrutés pour mesurer l’ampleur réelle du réchauffement entre Paris et Alger.