Madagascar : la session extraordinaire s’ouvre sans la loi sur l’accès à l’information publique

Ouverte le 25 août, la session extraordinaire de l’Assemblée nationale malgache examine sept projets de loi sans inclure le texte sur l’accès à l’information à caractère public, toujours ajourné en commission.

À Madagascar, la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale s’est ouverte le 25 août 2026 avec sept projets de loi à l’ordre du jour, mais sans le projet de loi sur l’accès à l’information à caractère public, selon plusieurs médias malgaches concordants. L’absence de ce texte reporte l’examen d’une réforme attendue sur la transparence publique.

L’Assemblée nationale a annoncé l’ouverture de cette session le 25 août et a indiqué que sept textes devaient y être examinés. Le projet sur l’accès à l’information, réclamé de longue date par des acteurs de la société civile, ne figure pas dans ce programme.

Déposé le 28 mai 2026 par le gouvernement, le projet de loi n°017/2025 sur l’accès à l’information à caractère public affichait encore l’état « Examen commission ajourné » sur sa fiche officielle consultable au Parlement.

Dans un article publié le 23 juin 2026, l’UNESCO a présenté ce texte parmi les volets du chantier de réforme du cadre juridique de la liberté d’expression à Madagascar, aux côtés d’autres dossiers liés aux médias et au numérique.

Au 27 août 2026, aucune nouvelle échéance publique d’examen n’apparaissait pour le projet n°017/2025, dont la fiche officielle indiquait toujours l’état « Examen commission ajourné ».