Patrick Bruel : RTL diffuse la réaction d’Élie Chouraqui, la tournée d’automne reste annoncée

Un segment de RTL Soir publié le 26 août 2026 revient sur l’affaire Patrick Bruel, mis en examen dans quatre dossiers, tandis que le site officiel du chanteur maintient des dates de concerts à partir d’octobre.

RTL Soir a publié le 26 août 2026 un segment consacré à la réaction du réalisateur Élie Chouraqui à l’affaire Patrick Bruel, dans un contexte où le chanteur fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires et où son calendrier de concerts reste scruté.

Mis en ligne sous le titre « On a tous ce qu’on mérite », ce passage d’antenne marque une nouvelle prise de parole publique autour d’un dossier qui touche une figure majeure de la chanson française et continue d’alimenter le débat médiatique en France.

Patrick Bruel a été mis en examen le 10 juin 2026 dans quatre dossiers et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres. Il conteste les accusations portées contre lui.

Sur Instagram, le 17 mai 2026, l’artiste a affirmé n’avoir « jamais forcé une femme », tout en contestant plus largement les faits qui lui sont reprochés.

Sur le plan scénique, le site officiel de Patrick Bruel a annoncé le 2 juin 2026 l’annulation des concerts prévus entre juin et septembre. La page concerts du chanteur affiche toutefois toujours une tournée d’automne avec une première date à Chartres le 2 octobre 2026 et une dernière à Strasbourg le 21 novembre 2026.