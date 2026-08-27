Bénin: coupures d’électricité programmées ce jeudi 27 août dans douze villes en raison de travaux de la SBEE

​La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) procède ce jeudi 27 août 2026 à des travaux de maintenance technique.

Ces opérations entraîneront des interruptions temporaires de la fourniture d’électricité entre 10 h et 15 h dans plusieurs secteurs répartis sur douze communes du pays.

​Répartition des zones touchées et des horaires de coupure

​ Cotonou-Ouest (10 h à 15 h) : Sonangnon Tokpa, Gbegbanou et Missèbo Tokpa Hoho.

: Sonangnon Tokpa, Gbegbanou et Missèbo Tokpa Hoho. ​ Cotonou-Est (11 h à 14 h) : Sènandé, Irédé, Massèvo, Kowégbo et Yénawa.

: Sènandé, Irédé, Massèvo, Kowégbo et Yénawa. ​ Abomey-Calavi (10 h à 15 h) : Quartiers du CEG Méridien, CEG Pahou, Bazounkpa et environs.

: Quartiers du CEG Méridien, CEG Pahou, Bazounkpa et environs. ​ Porto-Novo et Vallée de l’Ouémé (10 h à 15 h) : Sous-station de Tanzoun, feu tricolore de Danto, Cinquantenaire, Djèvali, Dangbo, Azowlissè, Adjohoun et Bonou.

: Sous-station de Tanzoun, feu tricolore de Danto, Cinquantenaire, Djèvali, Dangbo, Azowlissè, Adjohoun et Bonou. ​ Pobè (11 h à 15 h) : Onigbolo, Iganan, Itadjèbou, Tasso, Agnizè, Adja-Ouèrè, Ouinhi Centre et environs.

: Onigbolo, Iganan, Itadjèbou, Tasso, Agnizè, Adja-Ouèrè, Ouinhi Centre et environs. ​ Bohicon (10 h à 15 h) : Zakpo, Ahito, Tomadaga, Lissèzoun, Dakpa PTT, Manaboè et autres quartiers.

: Zakpo, Ahito, Tomadaga, Lissèzoun, Dakpa PTT, Manaboè et autres quartiers. ​ Dassa (10 h à 15 h) : Localités de Bantè et Pira.

: Localités de Bantè et Pira. ​ Lokossa (10 h à 15 h) : Gbéhoué, Kpovidji, Adjaha, Hèvè, Haundjonoudji et Matékpo.

: Gbéhoué, Kpovidji, Adjaha, Hèvè, Haundjonoudji et Matékpo. ​ Dogbo (10 h à 15 h) : Tchiklin, Klouékanmey et Lalo.

: Tchiklin, Klouékanmey et Lalo. ​ Ouidah (10 h à 15 h) : Adimalè, Sékou, Dodji Aliho et Dodji Dangban.

: Adimalè, Sékou, Dodji Aliho et Dodji Dangban. ​ Parakou (10 h à 15 h) : Banikanni, Titirou, Madina, Oké Dama et Kpèbié.

: Banikanni, Titirou, Madina, Oké Dama et Kpèbié. ​ Kandi (10 h à 15 h) : Bodjécali, Madécali et Malanville.

: Bodjécali, Madécali et Malanville. ​Natitingou (10 h à 15 h) : Zone du parc gros porteur et quartier Ouraubouga.

​Amélioration de la qualité du réseau et consignes de sécurité

​D’après les explications données par la SBEE, ces interventions techniques s’inscrivent dans le cadre du renforcement des infrastructures afin d’améliorer la qualité du service électrique à moyen terme.

Tout en présentant ses excuses pour les désagréments subis par les usagers, l’entreprise rappelle instamment que les installations doivent être considérées comme sous tension pendant toute la durée des opérations pour prévenir tout risque d’accident.