Citigroup estime que le redressement économique s’accélère au Zimbabwe

La banque américaine juge que la stabilisation macroéconomique du Zimbabwe s’est accélérée depuis 2025, portée par la désinflation, l’essor minier et le cadre de réformes suivi avec le FMI. Elle avertit toutefois que la dette extérieure et la dollarisation restent des fragilités majeures.

Dans une note à ses clients relayée le 26 août 2026, Citigroup estime que l’économie du Zimbabwe se redresse plus vite que ne le perçoivent les investisseurs, sur fond de ralentissement de l’inflation, de discipline budgétaire et d’amélioration de l’activité minière.

L’économiste en chef pour l’Afrique de Citigroup, David Cowan, juge que cette dynamique s’est accélérée depuis 2025. La banque prévoit une inflation annuelle d’environ 8 % en 2026 et met en avant, parmi les facteurs de stabilisation, l’envolée des cours de l’or, l’expansion du lithium et l’arrêt du financement monétaire du budget.

Le cadre de réformes suivi avec le Fonds monétaire international renforce cette lecture. Le FMI a approuvé le 16 avril 2026 un programme de référence non financé de dix mois pour le Zimbabwe, puis a indiqué le 7 août 2026 que les gains de stabilisation se poursuivaient, avec une croissance encore soutenue en 2026 par le secteur minier, des prix de l’or élevés et un rebond agricole.

Du côté des données officielles, la Reserve Bank of Zimbabwe a affiché une inflation annuelle en ZWG de 3,20 % en juillet 2026 et a indiqué que l’inflation à un chiffre persistait depuis janvier. La banque centrale avait par ailleurs officialisé en 2024 le code monétaire du Zimbabwe Gold, dit ZiG, dans le cadre de la refonte monétaire engagée par les autorités.

Citigroup avertit néanmoins que l’amélioration macroéconomique ne suffit pas à effacer les vulnérabilités du pays : la dette extérieure reste en détresse et la dollarisation de l’économie demeure élevée.