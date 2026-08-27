Yayoi Kusama, figure japonaise de l’avant-garde, est morte à 97 ans

Le musée et la fondation Yayoi Kusama ont annoncé jeudi 27 août la mort de l’artiste japonaise, survenue le 14 août dans un hôpital de Tokyo. Elle avait 97 ans.

Yayoi Kusama est morte le 14 août dans un hôpital de Tokyo à l’âge de 97 ans, selon l’annonce publiée jeudi 27 août par le musée et la fondation qui portent son nom. La disparition de l’artiste japonaise met fin à l’une des carrières les plus marquantes de l’avant-garde contemporaine.

Connue dans le monde entier pour ses motifs à pois et ses installations immersives, Kusama s’était imposée bien au-delà des arts plastiques. Son travail a aussi traversé la performance, la fiction et la poésie, au point de faire d’elle l’un des noms les plus identifiés de la scène artistique japonaise contemporaine.

Le communiqué officiel ne précise pas la cause du décès. Il distingue en revanche la date de la mort, le 14 août, de celle de son annonce publique, diffusée treize jours plus tard par les structures qui gèrent son œuvre et son musée à Tokyo.

Le Yayoi Kusama Museum a par ailleurs indiqué que l’exposition « KUSAMA’s POP » se poursuivrait comme prévu jusqu’au 30 août 2026. Ce maintien donne une portée immédiate à l’annonce pour le public et les visiteurs déjà attendus dans la capitale japonaise.