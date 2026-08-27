Népal : Washington annonce 500 000 dollars d’aide après les crues de Rasuwa

L’aide d’urgence annoncée le 26 août 2026 par le département d’État américain doit financer des abris, des biens essentiels et une assistance en eau et hygiène pour les communautés touchées à la frontière népalo-chinoise.

Le département d’État américain a annoncé le 26 août 2026 une aide d’urgence de 500 000 dollars pour les communautés touchées par les crues dans le district népalais de Rasuwa, à la frontière avec la Chine, après une catastrophe qui a frappé un axe frontalier majeur et provoqué de lourdes pertes humaines.

Washington a précisé que cette enveloppe transitera par Catholic Relief Services afin de financer des abris d’urgence, des biens de première nécessité ainsi qu’une assistance en eau, assainissement et hygiène pour les sinistrés.

Selon l’Associated Press, le bilan provisoire atteignait au moins 160 morts au 27 août 2026, tandis que 403 personnes, dont 341 étrangers, restaient portées disparues après les crues survenues dans la zone frontalière entre le Népal et la Chine.

L’ICIMOD a indiqué le 26 août 2026 qu’une avalanche de glace et de roche dans le bassin du Lhende Khola constituait le déclencheur suspecté de la crue, tout en soulignant que cette analyse demeurait provisoire et que d’autres vérifications étaient en cours.

Le département d’État a ajouté que l’ambassade des États-Unis à Katmandou travaillait avec les autorités locales pour localiser et assister les citoyens américains touchés par la catastrophe.