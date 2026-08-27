Samedi d’en rire : Marianne James critique le remplacement de Jean-Luc Lemoine

L’animatrice a réagi publiquement après l’annonce du départ de Jean-Luc Lemoine de l’émission de France 3, tandis que la production défend un changement de cap et l’arrivée de Bernard Montiel.

La polémique autour de Samedi d’en rire s’est poursuivie le 26 août 2026 avec la réaction publique de Marianne James, après l’annonce par Jean-Luc Lemoine de son départ de l’émission qu’il présentait depuis sept saisons. Bernard Montiel est annoncé pour lui succéder à l’antenne à partir du 3 septembre.

Sur Instagram, Marianne James a dénoncé la manière dont Jean-Luc Lemoine dit avoir été écarté, en regrettant publiquement qu’aucun appel téléphonique ne lui ait été passé pour lui annoncer la décision.

Jean-Luc Lemoine avait affirmé le 19 août avoir appris son remplacement par une information publiée sur internet, en expliquant qu’il ne présenterait plus l’émission à la rentrée après sept saisons à sa tête.

La production, par la voix de Jérôme Revon, soutient au contraire que la présence de l’animateur à la rentrée n’était pas confirmée et que France 3 souhaitait insuffler une nouvelle dynamique au programme.