Madagascar : le FFKM devait lancer le 25 août une concertation au calendrier fixé depuis juin

Le calendrier sommaire publié en juin 2026 prévoyait une préparation en juin-juillet, des consultations d’août 2026 à mars 2027 puis une phase de suivi à partir d’avril 2027.

Le FFKM devait lancer le 25 août 2026 à Andohatapenaka la phase opérationnelle de la concertation nationale à Madagascar, un processus dont le calendrier sommaire avait déjà été publié en juin et prévoyait des consultations jusqu’en mars 2027.

Selon ce calendrier rendu public autour des 21 et 22 juin, les mois de juin et juillet 2026 étaient consacrés à la préparation et aux formations avant des consultations prévues d’août 2026 à mars 2027.

Une phase de suivi était ensuite annoncée à partir d’avril 2027. Le Programme de la Refondation situe pour sa part une première échéance constitutionnelle ou électorale entre mai et juillet 2027.

Le 1er août 2026, la résolution finale de la Concertation nationale des jeunes a été remise officiellement et devait être transmise au FFKM pour alimenter la concertation nationale.

Le 25 août 2026, le FFKM devait aussi présenter à Andohatapenaka le coordonnateur national et les différentes étapes du processus lors de ce coup d’envoi opérationnel.