RDC : Kinshasa suspend l’année académique 2026-2027 dans plusieurs établissements publics de Goma et Bukavu

Le ministère congolais de l'Enseignement supérieur a annoncé le 25 août l'arrêt des inscriptions, cours et évaluations dans des établissements publics des deux villes, tout en ouvrant des transferts vers des structures reconnues hors des zones visées.

Le ministère congolais de l’Enseignement supérieur a annoncé le 25 août la suspension, pour l’année 2026-2027, des activités académiques dans plusieurs établissements publics de Goma et Bukavu, dans l’est de la RDC, tout en ouvrant des voies de transfert pour les étudiants déplacés.

Selon les éléments officiels relayés par le ministère, la mesure intervient dans des zones sous contrôle de l’AFC/M23. D’après Actualite.cd, qui cite l’arrêté ministériel, elle vise notamment les inscriptions, les cours, les évaluations, les délibérations et tout autre acte pouvant conduire à la délivrance d’un titre académique.

Le ministère a parallèlement publié des mesures spéciales pour permettre la réinscription ou l’accueil d’étudiants de Goma, Bukavu et Beni dans des établissements publics ou privés reconnus, sur la base de leur dossier académique.

Toujours selon l’arrêté rapporté par Actualite.cd, les finalistes de l’année 2025-2026 peuvent être autorisés à achever leurs évaluations ou leurs activités de fin de cycle dans des établissements reconnus hors des zones concernées.

Des étudiants interrogés par Deutsche Welle disent toutefois ne pas avoir les moyens matériels de se relocaliser pour poursuivre leurs études dans un autre établissement.