Madagascar : la guerre au Moyen-Orient perturbe les livraisons de carburant

Antananarivo est paralysée depuis plusieurs jours par une ruée vers les stations-service. La capitale fait face à d’interminables files d’attente après le retard du vraquier Advantage Passion, retenu pendant cinq jours au Moyen-Orient à cause des tensions dans la région. Si l’Office malgache des hydrocarbures affirme pouvoir s’appuyer sur des stocks de sécurité pour rétablir l’approvisionnement, l’atmosphère reste électrique dans les rues.

Sur la place d’Analakely, en fin d’après‑midi, la scène est celle d’une ville à l’arrêt : taxis et motos restent à l’arrêt, moteurs coupés, persuadés qu’aucune pompe ne pourra répondre à la demande. Ce reportage, réalisé par notre correspondante à Antananarivo, Aurélie Kouman, montre des conducteurs privés de leur outil de travail après l’immobilisation du navire au port d’Oman.

Un conducteur de taxi-moto résume l’impact en quelques mots : sans carburant, il ne peut plus assurer les courses lointaines et voit ses revenus fondre. Les clients se font rares et la capacité à gagner sa vie s’en trouve gravement compromise.

Les employés des stations n’épargnent pas leurs efforts pour gérer des usagers excédés. Tokine, pompiste, décrit des journées interminables — debout dès l’aube et contraint d’enchaîner de longues plages de travail — tandis que l’affluence continue de croître et que la source exacte du blocage échappe encore à beaucoup.

Approvisionnement vulnérable et conséquences économiques

Madagascar dépend entièrement des importations pour ses produits pétroliers raffinés. Avec une consommation nationale qui avoisine désormais le million de mètres cubes annuels, la moindre perturbation sur les liaisons maritimes se répercute rapidement sur l’activité économique.

Les autorités nationales répètent que les réserves stratégiques permettront de limiter la rupture d’approvisionnement et de normaliser la distribution dans les prochains jours. Pourtant, sur le terrain, les files d’attente et la tension sociale témoignent d’une réalité plus immédiate.

Ce nouvel épisode s’inscrit dans un contexte régional instable qui pèse sur la disponibilité et le coût de l’énergie, ravivant les inquiétudes quant à une possible montée des prix et à ses effets sur le pouvoir d’achat des ménages.