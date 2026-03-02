M. Pokora absent du retour des Linkup

Les Linkup, le trio formé par l’émission Popstars en 2003, a annoncé un retour sur scène le 6 juin prochain à l’Arena Festival de Chambéry, mais sans Matthieu Tota, alias Matt Pokora, a précisé Lionel Tim lors d’une interview. Lionel Tim a évoqué également une date supplémentaire le 24 juillet et la possibilité d’intégrer la tournée I gotta feeling, en précisant qu’aucun nouvel album n’est prévu.

Le projet de reformer les Linkup a été confirmé par Lionel Tim au micro de Scroll TV Radio, émission animée par Karim Sebbouh sur YouTube. Selon ses déclarations, la reformation servira de « test » pour jauger l’intérêt du public : « On va voir ce que ça va donner, est-ce que les gens seront au rendez‑vous. Est‑ce qu’ils vont chanter ‘Mon étoile’ ? Est‑ce qu’ils vont chanter ‘Une seconde d’éternité’ ? », a‑t‑il demandé.

Le groupe Linkup, créé à la faveur de Popstars sur M6, avait réuni en 2003 trois jeunes chanteurs : Lionel Tim, Otis Guilon et Matthieu Tota, alors auteur des singles Mon étoile, Une seconde d’éternité et You and me bubblin’. Un an après la formation, Matthieu Tota a choisi de poursuivre une carrière solo sous le nom de Matt Pokora. Otis Guilon a depuis quitté le monde du spectacle et abandonné la musique, tandis que Lionel Tim s’est orienté vers le théâtre et la télévision.

Parcours des anciens membres et détails pratiques

Depuis la séparation initiale, Lionel Tim a multiplié les apparitions scéniques et télévisuelles. Il a joué dans des comédies telles que Tinder Surprise et A mon étoile, et a été régulièrement visible dans les émissions de Cyril Hanouna, travaillant notamment comme chauffeur de salles pour W9. Otis Guilon s’est retiré du show‑business, selon les éléments rapportés.

Concernant le come‑back, Lionel Tim a confirmé la première date publique pour le 6 juin à l’Arena Festival de Chambéry. Une seconde représentation est programmée le 24 juillet dans le sud de la France. Le chanteur a ajouté qu’il envisagerait la suite en fonction de la réception du public et a mentionné la possibilité d’intégrer la tournée I gotta feeling, sans annoncer de nouvelle production discographique pour le groupe.

Interrogé sur la composition du line‑up pour ces retrouvailles, Lionel Tim a été explicite : le retour se fera sans Matt Pokora. « On ne lui a pas proposé… On pourrait lui proposer mais c’est logique qu’il refuse. Il a une grosse tournée en ce moment, il a ses albums à défendre », a‑t‑il expliqué, ajoutant qu’il ne souhaitait pas « mettre une pièce dans le moulin ».