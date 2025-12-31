Accueil En Brève L’UE avertit Israël qu’une suspension des ONG à Gaza bloquerait l’acheminement d’aide vitale



L’Union européenne a averti Israël, mercredi 31 décembre, que la suspension d’ONG fournissant une assistance humanitaire à la bande de Gaza, en vertu de nouvelles règles d’enregistrement, compromettrait l’acheminement d’aide vitale. « L’UE a été claire : la loi sur l’enregistrement des ONG ne peut pas être appliquée sous sa forme actuelle », a écrit la commissaire européenne Hadja Lahbib sur son compte X, ajoutant que « tous les obstacles à l’accès (d’aide) humanitaire doivent être levés ».