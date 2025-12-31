La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

L’UE avertit Israël qu’une suspension des ONG à Gaza bloquerait l’acheminement d’aide vitale

L’Union européenne a averti Israël, mercredi 31 décembre, que la suspension d’ONG fournissant une assistance humanitaire à la bande de Gaza, en vertu de nouvelles règles d’enregistrement, compromettrait l’acheminement d’aide vitale. « L’UE a été claire : la loi sur l’enregistrement des ONG ne peut pas être appliquée sous sa forme actuelle », a écrit la commissaire européenne Hadja Lahbib sur son compte X, ajoutant que « tous les obstacles à l’accès (d’aide) humanitaire doivent être levés ».

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
385 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Israël a, de son côté, annoncé mardi que les ONG intervenant à Gaza et n’ayant pas transmis la liste de leurs employés palestiniens d’ici mercredi ne pourraient plus y opérer en 2026, estimant que deux membres de MSF avaient des « liens avec des organisations terroristes ».

À NE PAS MANQUER
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant