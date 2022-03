L’OTAN s’apprête à envoyer des combinaisons Hazmat aux civils ukrainiens

À l’issue d’une réunion à Bruxelles, les dirigeants de l’OTAN ont décidé de fournir des combinaisons hazmat à l’Ukraine et de se préparer à l’utilisation d’armes chimiques et biologiques par Vladimir Poutine.

Alors que l’invasion russe entre dans son deuxième mois, trois sommets au sujet de la guerre en Ukraine se tiennent jeudi à Bruxelles. Les chefs d’État et de gouvernement des trente pays de l’OTAN ont tenu jeudi à Bruxelles un sommet extraordinaire, entièrement dédié à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Craignant que la Russie n’ait recours à des tactiques de plus en plus désespérées dans son invasion, les 30 membres de l’Alliance sont convenus de faire davantage, en envoyant des équipements pour « aider l’Ukraine à se protéger contre les menaces biologiques, chimiques, radiologiques et nucléaires ». Le secrétaire général, Jens Stoltenberg, a déclaré aux journalistes à Bruxelles : « Aujourd’hui, nous sommes convenus de faire davantage, notamment en matière d’assistance et d’équipements de cybersécurité, pour aider l’Ukraine à se protéger contre les menaces biologiques, chimiques, radiologiques et nucléaires ».

Il pourrait s’agir d’équipements de détection, de protection et de fournitures médicales, ainsi que de formations à la décontamination et à la « gestion de crise ». M. Stoltenberg a déclaré que les éléments de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire de l’OTAN avaient été activés et que « nous prenons des mesures à la fois pour soutenir l’Ukraine et pour nous défendre ». Un responsable occidental a confirmé que des kits seraient envoyés aux civils. Toutefois, ils ont déclaré que si une attaque aux armes chimiques changerait « fondamentalement » la nature de la guerre, il était « hautement improbable que l’OTAN entre directement en conflit avec la Russie ».

Interrogé sur le fait de savoir si cette initiative était fondée sur des renseignements crédibles, M. Stoltenberg a répondu : « Nous sommes inquiets, en partie parce que nous voyons la rhétorique et nous voyons que la Russie essaie de créer une sorte de prétexte – en accusant l’Ukraine, les États-Unis, les alliés de l’Otan – pour se préparer à utiliser des armes chimiques et biologiques. » Toute utilisation d’armes chimiques « changera totalement la nature du conflit, ce sera une violation flagrante du droit international et cela aura des conséquences étendues ».