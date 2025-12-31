L’ONU dénonce l’interdiction «scandaleuse» d’accès des ONG à Gaza par Israël
Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a qualifié mercredi 31 décembre de « scandaleuse » la menace d’Israël de suspendre dès janvier les activités de dizaines d’organisations humanitaires à Gaza, estimant dans un communiqué que de telles suspensions arbitraires aggraveraient une situation déjà intolérable pour la population. Il a appelé les États à exiger d’urgence d’Israël un changement de cap.
1 min de lecture
