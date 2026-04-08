Bénin–Togo: Joseph Djogbénou appelle à une synergie pour affronter les défis régionaux

À Lomé mardi 7 avril 2026 sur invitation du président du parlement togolais, Joseph Djogbénou, président de l’Assemblée nationale du Bénin, a plaidé pour un renforcement de la coopération entre le Bénin et le Togo face aux enjeux régionaux majeurs.

Invité à l’ouverture de la session ordinaire du parlement togolai, le président de l’assemblée nationale du Bénin, Joseph Djogbénou a d’abord souligné la longue proximité historique et culturelle entre les deux États, qu’il a qualifiés de « jumeaux par l’histoire, la sociologie et la politique ».

Sur cette base, il a appelé à intensifier les relations interparlementaires, estimant que le développement économique et social de leurs peuples dépend d’une coopération accrue.



Au-delà des liens bilatéraux, Joseph Djogbénou a placé au centre de son discours les problématiques régionales, notamment celles liées à la sécurité et au développement. Il a insisté sur la nécessité d’une réponse collective aux défis sécuritaires qui touchent la sous-région ouest-africaine, où les États ne peuvent, selon lui, agir de manière isolée pour garantir la stabilité et la liberté des populations.



Sans détailler des mesures précises, il a évoqué l’impact des crises internationales, en particulier celles affectant l’alimentation, l’énergie et le logement, qui pèsent sur les économies africaines. Dans ce contexte, une coopération plus étroite, intégrant les perspectives économiques et sociales, apparaît comme un levier essentiel pour répondre aux pressions externes et renforcer la résilience des sociétés.



Enfin, Joseph Djogbénou a rappelé l’importance d’une diplomatie parlementaire active, via notamment les organisations interparlementaires telles que l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, pour consolider la coopération politique et institutionnelle entre les États d’Afrique de l’Ouest.