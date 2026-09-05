Mondial féminin U20 2026: le Bénin face au Mexique, les affiches de ce samedi

La Coupe du monde féminine U20 2026 démarre ce samedi avec quatre rencontres au programme, dont un duel très attendu entre le Bénin et le Mexique. Les Amazones cadettes tenteront de décrocher un résultat positif face à la sélection mexicaine, dans une journée également marquée par les affiches Brésil-Tanzanie et Canada-Angleterre.

La Coupe du monde féminine U20 s’ouvre ce samedi 5 septembre 2026 avec quatre rencontres au programme. Parmi les affiches de la journée, le Bénin sera opposé au Mexique dans un duel très attendu. Les Béninoises entreront en scène à 16 heures GMT face à la sélection mexicaine. Une rencontre importante pour les jeunes Amazones, qui devront se montrer solides pour décrocher un résultat positif face à un adversaire réputé compétitif.

Dans l’autre rencontre programmée à la même heure, le Canada affrontera l’Angleterre. Une affiche qui devrait également offrir une belle opposition entre deux sélections ambitieuses. La journée débutera à 13 heures GMT avec un duel entre le Brésil et la Tanzanie. Dans le même créneau, la Pologne croisera le fer avec l’Argentine.

Le programme de ce samedi

13h00 GMT : Brésil – Tanzanie

13h00 GMT : Pologne – Argentine

16h00 GMT : Canada – Angleterre

16h00 GMT : Mexique – Bénin