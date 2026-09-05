PSG : Paris connaît son pire début de saison depuis près de 20 ans

Battu par l'AS Monaco (1-2) vendredi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reste sur deux points après trois journées de Ligue 1, sa plus mauvaise entame en championnat depuis la saison 2007-2008.

Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas remporté le moindre match de Ligue 1 cette saison. Battu 1-2 par l’AS Monaco, vendredi 4 septembre au Parc des Princes, le champion de France ne totalise que deux points après trois journées et occupe la 12e place, une entame que le club n’avait plus connue depuis la saison 2007-2008.

Ouvert par un but de Marquinhos à la 31e minute, le match a basculé en seconde période : l’AS Monaco a égalisé puis renversé la rencontre grâce à des buts de Nazinho (58e) et Stanis Idumbo (72e). Monaco, vainqueur de ses trois premiers matchs, occupe désormais la tête du classement avec neuf points.

Ce revers fait suite à deux matchs nuls concédés par le PSG contre Rennes (2-2), le 23 août, puis contre Lille (2-2), où les Parisiens avaient pourtant été menés 2-0. Avec deux points pris sur neuf possibles et une différence de buts négative (5 buts marqués, 6 encaissés), l’équipe de l’entraîneur Luis Enrique, qui vient pourtant de prolonger son contrat jusqu’en 2030, occupe une position inhabituelle pour un champion en titre.

Le constat est renforcé par la défaite du PSG au Trophée des champions, le 16 août, face à un RC Lens réduit à dix contre onze mais vainqueur (1-0). Cette contre-performance porte à quatre le nombre de matchs officiels sans victoire pour les Parisiens depuis le début de la saison.

Il faut remonter à 2007-2008

Pour retrouver un début de championnat comptant aussi peu de points, il faut remonter à la saison 2007-2008. Le club parisien avait alors enchâiné deux matchs nuls, contre Sochaux (0-0) et Lens (0-0), avant de s’incliner face à Lorient (1-3), pour un total identique de deux points après trois journées.

Cette saison-là, le PSG avait terminé à la 16e place du championnat, avec un seul point d’avance sur le premier relégable, Toulouse. Un scénario qui n’a toutefois rien à voir avec le contexte actuel : le club dispose aujourd’hui d’un effectif construit pour jouer les premiers rôles, et Luis Enrique vient de recevoir la confiance renouvelée de sa direction.

Un précédent qui ne condamne pas Paris

L’histoire du club rappelle qu’un faux départ n’est pas nécessairement synonyme de mauvaise saison. En 2012-2013, le PSG avait lui aussi manqué la victoire lors de ses trois premiers matchs de Ligue 1, concédant des nuls contre Lorient, Ajaccio et Bordeaux, pour un total de trois points, avant d’être sacré champion de France en fin d’exercice.

Avec deux points pris sur neuf, la situation du PSG en ce début de saison 2026-2027 est donc légèrement plus délicate qu’en 2012-2013, où le club avait grappillé un point supplémentaire lors de ses trois premières sorties.