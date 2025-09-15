Londres et Washington proches d’un accord pour accélérer leurs projets nucléaires

Londres et Washington vont signer un accord visant à accélérer les délais d’autorisation et de validation des projets nucléaires entre les deux pays lors de la visite de Donald Trump cette semaine au Royaume-Uni, a annoncé lundi 15 septembre le gouvernement britannique. Selon le communiqué cité par l’AFP, cet accord « permettra aux entreprises de construire plus vite de nouvelles centrales nucléaires, par exemple en réduisant la durée moyenne d’obtention d’une licence de trois ou quatre ans à environ deux ». Le partenariat prévoit par ailleurs le renforcement de programmes expérimentaux sur la fusion nucléaire, technologie distincte de la fission utilisée aujourd’hui et présentée comme sûre et sans déchets.