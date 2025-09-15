PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Londres et Washington proches d’un accord pour accélérer leurs projets nucléaires

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Sophie Binet (CGT) demande au patronat d’arrêter de «pleurnicher»

Inde: un chef maoïste et deux insurgés abattus, selon la police

Avant Doha, le président iranien presse les pays musulmans de rompre avec Israël

Turquie: décision sur la destitution de la direction du CHP reportée

Frappes israéliennes au Qatar : l’ONU convoque d’urgence le Conseil des droits de l’Homme mardi

Drone en Roumanie : l’ambassade russe à Bucarest accuse Kiev de «provocation»

Le Jour des écrivains au musée d’Orsay — performance littéraire inédite

Manifestation d’extrême droite au Royaume‑Uni : Starmer promet de ne pas tolérer l’intimidation

Ankara : des dizaines de milliers au rassemblement de l’opposition

Drone en Roumanie : l’ambassadeur russe convoqué

VOIR TOUS LES FLASHS

Londres et Washington vont signer un accord visant à accélérer les délais d’autorisation et de validation des projets nucléaires entre les deux pays lors de la visite de Donald Trump cette semaine au Royaume-Uni, a annoncé lundi 15 septembre le gouvernement britannique. Selon le communiqué cité par l’AFP, cet accord « permettra aux entreprises de construire plus vite de nouvelles centrales nucléaires, par exemple en réduisant la durée moyenne d’obtention d’une licence de trois ou quatre ans à environ deux ». Le partenariat prévoit par ailleurs le renforcement de programmes expérimentaux sur la fusion nucléaire, technologie distincte de la fission utilisée aujourd’hui et présentée comme sûre et sans déchets.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!