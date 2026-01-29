Liverpool: Jürgen Klopp de retour à Anfield

Dix-huit mois après son départ, Jürgen Klopp retrouvera le banc d’Anfield le 28 mars pour épauler Sir Kenny Dalglish lors d’un match de légendes opposant Liverpool au Borussia Dortmund.

Jürgen Klopp fera son retour à Anfield cette année. Liverpool a confirmé que l’ancien manager des Reds assistera Sir Kenny Dalglish à l’occasion d’un match de légendes face au Borussia Dortmund, programmé le 28 mars prochain. Dix-huit mois après son départ du banc de Liverpool, l’Allemand retrouvera ainsi la ligne de touche pour ce rendez-vous caritatif, qui opposera d’anciennes gloires des deux clubs. Côté Reds, plusieurs figures emblématiques sont annoncées, parmi lesquelles Sami Hyypiä, Fabio Aurélio, Gregory Vignal, Martin Kelly ou encore Yossi Benayoun.

« Jürgen Klopp a rejoint l’encadrement de l’équipe des légendes du Liverpool FC pour le prochain match contre les légendes du Borussia Dortmund », précise le club dans un communiqué. « Jürgen Klopp retrouvera le banc d’Anfield pour épauler l’entraîneur Sir Kenny Dalglish lors de ce match de charité, présenté par AXA et organisé en partenariat avec Forever Reds, le samedi 28 mars (coup d’envoi à 15 heures GMT). Dalglish et Klopp seront également accompagnés sur la ligne de touche par l’ambassadeur du club, Ian Rush, ainsi que par le président de Forever Reds, John Aldridge. »



