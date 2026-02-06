Liverpool: hécatombe chez les Reds avant le choc contre Manchester City

Liverpool affronte Manchester City ce weekend dans le choc au sommet de la 25è journée de Premier League. Un casse-tête pour l’entraineur Arne Slot, qui devra composer avec un effectif décimé par les blessures.

À quelques jours du choc au sommet contre Manchester City, Liverpool se retrouve dans une situation délicate. L’entraîneur Arne Slot a confirmé jeudi que son effectif serait sérieusement écorné pour ce déplacement capital en Premier League, avec jusqu’à cinq absents potentiels.

Le manager néerlandais a jeté un froid en annonçant que les joueurs actuellement en soins pourraient manquer de temps pour retrouver une condition physique optimale avant le duel au Etihad Stadium. Une nouvelle qui assombrit les espoirs des Reds.

Parmi les incertitudes, Joe Gomez suscite un léger espoir. Le défenseur polyvalent, blessé contre Bournemouth il y a près de quinze jours, n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. « Joe pourrait s’entraîner samedi », a précisé Slot, tout en tempérant les attentes. « Il ne sera pas titulaire, mais il pourrait entrer en jeu si besoin, car nous manquons de défenseurs en ce moment. » Une solution de dépannage, mais pas une garantie.

Pour d’autres, le verdict est sans appel. La semaine de Jeremie Frimpong est déjà terminée. « Jérémie ne s’entraînera pas cette semaine, donc il ne jouera pas ce week-end », a catégoriquement déclaré le technicien, privant son équipe d’un de ses atouts offensifs majeurs.

La liste des blessés longue durée reste, elle, inchangée et préoccupante. Alexander Isak, Giovanni Leoni et Conor Bradley sont toujours indisponibles. L’absence du jeune latéral Bradley et du buteur Isak prive Liverpool d’options précieuses dans les deux surfaces. Face à la machine City, Arne Slot va devoir faire preuve d’ingéniosité pour compenser ces manques. Le choc des titans s’annonce déjà, pour les Reds, comme une épreuve de profondeur.



