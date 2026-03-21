Liverpool condamne les injures racistes visant Ibrahima Konaté

Le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté a été la cible d’insultes à caractère raciste publiées en ligne, a indiqué vendredi le club de Premier League. Ces attaques ont suivi la victoire de mercredi en Ligue des champions contre Galatasaray et font suite à un incident qui a provoqué la fracture du bras de l’attaquant adverse Victor Osimhen.

Le club a condamné ces messages, les jugeant intolérables, et a appelé les entreprises de médias sociaux à renforcer leurs efforts pour en empêcher la diffusion. Liverpool a souligné que ses joueurs sont des êtres humains et non des cibles, et que ces propos, fréquemment postés depuis des comptes anonymes, constituent une atteinte au sport et aux plateformes qui permettent leur propagation.

Selon le club, les entreprises de médias sociaux disposent des moyens et des technologies nécessaires pour prévenir ces abus, et laisser se propager la haine raciale revient à faire un choix qui porte préjudice aux joueurs, à leurs familles et aux communautés concernées.

Autres cas récents

Liverpool a déclaré soutenir Konaté et coopérer avec les autorités afin d’identifier les personnes responsables de ces attaques.

Le mois précédent, quatre joueurs de Premier League ont été visés par des injures racistes en ligne au cours du même week-end. Le défenseur de Chelsea Wesley Fofana, le milieu de Burnley Hannibal Mejbri et l’attaquant de Wolverhampton Tolu Arokodare ont publié des captures d’écran des messages reçus sur Instagram. L’ailier de Sunderland Romaine Mundle a également été, selon son club, la cible de propos racistes en ligne.

L’association caritative britannique Kick It Out, qui lutte contre les discriminations, a de nouveau demandé aux plateformes de redoubler d’efforts pour s’attaquer au problème dans le football d’élite.

Lors du dernier Championnat d’Europe féminin, la défenseure anglaise Jess Carter a déclaré avoir été victime d’insultes racistes en ligne.

Le club a insisté sur l’urgence d’intervenir dès maintenant pour mettre fin à ces comportements.