L’Iran affirme pouvoir soutenir au moins six mois de guerre

Dimanche 8 mars, Téhéran a déclaré qu’il disposait des moyens nécessaires pour poursuivre les combats face aux États-Unis et à Israël pendant au moins six mois supplémentaires.

Dans la matinée, Israël a lancé une frappe sur un hôtel du centre de Beyrouth, indiquant que cet établissement servait de lieu de rassemblement pour des responsables des Gardiens de la Révolution.

Le conflit qui embrase le Moyen-Orient a atteint son neuvième jour dimanche, avec des échanges militaires et des frappes qui se multiplient dans la région.

Des sources internationales rapportent également de nouvelles attaques aériennes ayant touché plusieurs pays du Golfe, alimentant les craintes d’une escalade plus large.

Escalade et répercussions régionales

Les déclarations iraniennes, juxtaposées aux opérations israéliennes à Beyrouth, illustrent la polarisation croissante entre les acteurs impliqués et la difficulté de prédire l’évolution du conflit à court terme.

Les violences répétées et les frappes transfrontalières intensifient les tensions dans les capitales régionales et posent de nouveaux défis pour les efforts diplomatiques visant à contenir la confrontation.