Sénégal : Bassirou Diomaye Faye appelle à réinventer la sécurité collective en Afrique

Dakar accueille les 20 et 21 avril 2026 la dixième édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, événement anniversaire organisé dans un contexte de profondes transformations. Les organisateurs ont placé la rencontre au cœur de défis majeurs : l’affaiblissement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), la progression des groupes djihadistes, la multiplication des campagnes de désinformation et les effets croissants du changement climatique.

L’ouverture, tenue lundi matin, a été présidée par le chef de l’État sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui partageait la tribune avec les présidents de Sierra Leone, Julius Maada Bio, et de Mauritanie, Mohamed Ould El-Ghazouani. Parmi les participants figuraient militaires, diplomates, universitaires et experts venus échanger sur les réponses à apporter aux crises qui affectent le continent.

Intervenant devant l’auditoire, le président sénégalais a souligné que sécurité et développement sont intimement liés et qu’aucune des deux dimensions ne peut être traitée isolément. Il a rappelé la gravité de la menace terroriste et la persistance de conflits armés qui mettent en péril la stabilité de plusieurs États africains.

Si les organisations régionales restent des leviers indispensables, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité de réformer leurs mécanismes. À ses yeux, l’Union africaine et les communautés économiques régionales ont montré qu’elles pouvaient déployer des forces, mais souffrent souvent de mandats imprécis, de ressources financières fragiles, de capacités opérationnelles limitées et d’un décalage entre décisions prises au niveau central et réalités du terrain.

Axes d’action et attentes

Le président a appelé à une remise à plat des solutions collectives afin de renforcer l’autonomie stratégique du continent. Parmi les propositions évoquées figurent la mise en condition opérationnelle de forces de réaction rapide en attente, une attention accrue à la jeunesse africaine et une gouvernance plus rigoureuse des ressources naturelles pour prévenir les conflits liés aux richesses du sous-sol et de la terre.

Le forum, qui bénéficie du soutien de partenaires internationaux tels que le Japon, la Chine, l’Allemagne et l’Espagne, a réuni de hauts responsables : en plus des présidents présents, 37 ministres et représentants ont fait le déplacement, ainsi que des délégations d’organisations régionales et internationales comme la Cédéao, l’Uemoa, l’Union européenne et l’Organisation internationale de la Francophonie.

Les délibérations s’étaleront sur deux jours. Les organisateurs espèrent que cette édition marquera une étape décisive, privilégiant des décisions concrètes et des actions adaptées aux conditions vécues par les populations affectées.