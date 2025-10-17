Lionel Messi félicite la sélection argentine U20 après sa qualification pour la finale du Mondial
Le capitaine de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi, a adressé un message de félicitations à la sélection U20, qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde U20 de la FIFA qui se déroule actuellement au Chili.
L’Albiceleste s’est imposée 1-0 face à la Colombie en demi-finale grâce à un but de Mateo Silvetti en seconde période. Les jeunes Argentins défieront désormais le Maroc, tombeur de la France aux tirs au but, dimanche 19 octobre pour tenter de décrocher un septième sacre mondial dans cette catégorie.
Sur Instagram, Messi n’a pas caché sa fierté : « En route pour la finale ! Félicitations à tous ! Super @toto.silvetti », a écrit la star de l’Inter Miami, saluant la performance du buteur décisif.
Déjà six fois champion du monde U20, un record, l’Argentine espère écrire une nouvelle page dorée de son histoire face à une équipe marocaine, en quête de son premier sacre dans ce tournoi.
Commentaires