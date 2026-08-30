Tibet: un nouveau glissement de terrain force le repli de secouristes près de Gyirong

Un nouveau lac de barrage s'est formé dans la soirée du 29 août près de Gyirong, au Tibet, obligeant des équipes de secours à se replier alors que le bilan officiel du glissement de terrain du 26 août atteignait 16 morts et 546 disparus côté chinois.

Un nouveau glissement de terrain a commencé à former un lac de barrage près de Gyirong, dans le sud-ouest du Tibet, dans la soirée du 29 août, obligeant des secouristes à se replier alors qu’ils intervenaient encore après la catastrophe survenue trois jours plus tôt à la frontière entre la Chine et le Népal, ont indiqué les autorités régionales du Xizang relayées par la télévision publique CCTV.

Selon ces autorités et le ministère chinois de la Gestion des urgences, le mouvement de terrain a été détecté par drone à 2,8 kilomètres en aval du lac de barrage Purepuqiang Tsangpo. Le nouveau glissement a créé un autre obstacle sur le cours d’eau, faisant craindre une aggravation rapide des risques dans la zone la plus exposée.

Le gouvernement régional du Xizang a indiqué le 30 août que le glissement de terrain initial, survenu le 26 août à Gyirong, avait fait 16 morts et 546 disparus côté chinois. Les opérations de secours se poursuivaient dans un contexte déjà marqué par des crues meurtrières de part et d’autre de la frontière sino-népalaise.

Les autorités chinoises ont maintenu une surveillance renforcée des risques météorologiques, hydrologiques et géologiques afin d’éviter d’autres catastrophes secondaires. La sécurisation des axes, des communications et des réseaux d’énergie restait aussi au coeur du dispositif d’urgence.

Les autorités chinoises faisaient état de 2 141 secouristes mobilisés autour de Gyirong le 30 août.