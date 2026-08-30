Trump annonce un accord pétrolier avec le Venezuela, Caracas évoque 17 champs

Le président américain a présenté le 28 août 2026 une entente majeure sur le pétrole vénézuélien, confirmée le lendemain par Delcy Rodríguez, alors que les entreprises participantes, le financement et le calendrier restent inconnus.

Donald Trump a annoncé le 28 août 2026 un accord pétrolier avec le Venezuela, confirmé le lendemain par Delcy Rodríguez, dans un dossier que Washington et Caracas décrivent comme majeur mais dont les modalités concrètes ne sont pas encore publiques.

Dans son message, le président américain a qualifié l’entente d’« historique » et a affirmé qu’elle donnerait aux États-Unis une position majoritaire sur une partie des réserves vénézuéliennes.

Delcy Rodríguez a déclaré le 29 août que l’accord portait sur 17 champs pétroliers, avec un potentiel de 65 milliards de barils, plus de 100 milliards de dollars d’investissements et plus de 209 milliards de dollars de recettes fiscales pour l’État vénézuélien.

Le département américain de l’Énergie assurait déjà le 7 janvier travailler avec les autorités intérimaires vénézuéliennes et des acteurs privés pour exécuter un accord énergétique annoncé la veille par Donald Trump, signe que le projet était engagé plusieurs mois avant cette nouvelle séquence publique.

À ce stade, ni les entreprises participantes, ni le financement détaillé, ni le calendrier d’exécution n’ont été rendus publics, tandis que la couverture indépendante souligne des obstacles juridiques, industriels et sécuritaires à une mise en oeuvre rapide.

Le Venezuela dispose d’environ 303 milliards de barils de réserves prouvées, mais sa production de brut tournait autour de 1,2 million de barils par jour en juillet 2026.