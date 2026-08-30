Soudan: le ralliement de Moussa Khamsin prolonge la serie de defections des FSR

L'annonce, le 19 aout, du ralliement a l'armee soudanaise d'une unite de plus de 300 hommes menee par Moussa Khamsin s'inscrit dans une succession de departs de cadres paramilitaires depuis le printemps 2026, sur fond d'accusations persistantes visant certains transfuges.

Une unite menee par Moussa Khamsin a annonce le 19 aout 2026 a Omdourman son ralliement a l’armee soudanaise apres un passage par Al-Dabbah, avec plus de 300 combattants et des vehicules armes, ajoutant un nouvel episode a la serie de defections qui touche les Forces de soutien rapide depuis le printemps.

Avant ce ralliement, Ali Rizq Allah, dit al-Savana, avait quitte les FSR en mai 2026 et tenu le 17 mai une conference de presse en uniforme de l’armee soudanaise. Le 24 juin, Dhaifallah Adam a a son tour annonce sa defection du front du Nil Bleu, presente des excuses pour les abus commis et appele les combattants paramilitaires a rejoindre l’armee.

Dhaifallah Adam a egalement affirme que des combattants avaient ete transportes de Nyala vers Amjarass, au Tchad, puis vers Asosa, en Ethiopie, avant d’etre achemines vers Yabus, dans le Nil Bleu. Selon Radio Dabanga, Fares El Nour, membre du conseil presidentiel de Tasees et ancien conseiller de Hemedti, a lui aussi quitte les FSR et gagne l’Arabie saoudite en juin.

Les accusations visant les forces paramilitaires restent parallelement au coeur du debat sur ces ralliements. Le Reseau des medecins soudanais a annonce le 24 juin que plus de 215 civils etaient morts a la prison de Daqris en mai et en juin, et que 31 detenus transferes a l’hopital de Nyala restaient introuvables. Committee for Justice avait, de son cote, documente le 3 mai des liberations de detenus de Dagris conditionnees au paiement de rancons par leurs familles.

Le 10 juin, Human Rights Watch a demande aux autorites soudanaises d’enqueter sur les commandants des FSR passes dans les rangs de l’armee, dont Ali Rizq Allah et Al-Nour al-Qubba, pour leur role allegue dans des crimes graves commis au Darfour.