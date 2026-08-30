MLS : quadruplé de Messi, victoire record de l’Inter Miami face à Montréal (7-1)

Auteur d'un quadruplé, Lionel Messi a porté l'Inter Miami à une victoire 7-1 contre le CF Montréal, la plus large de l'histoire du club, samedi en MLS.

Lionel Messi a inscrit un quadruplé samedi pour porter l’Inter Miami à une victoire 7-1 contre le CF Montréal en Major League Soccer (MLS), la plus large de l’histoire du club floridien. Ce succès permet aux partenaires de l’Argentin de mettre fin à une série de cinq matches consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues.

L’ancien joueur du FC Barcelone a ouvert le score à la 40e minute sur un coup franc dévié, avant d’inscrire un deuxième but à la 52e minute au terme d’une course en solo. Il a complété son triplé à la 83e minute d’un lob par-dessus le gardien adverse, puis a porté son total à quatre buts dans le temps additionnel sur un nouveau coup franc. Il a par ailleurs délivré une passe décisive pour Luis Suárez, à la 80e minute.

Avec cinq buts inscrits ou provoqués sur les sept de son équipe, Messi a été l’artisan principal de cette victoire, qui constitue à la fois le plus large succès et le premier match à sept buts marqués de l’histoire de l’Inter Miami.

Cette performance conforte la position de meilleur buteur de la MLS de l’Argentin, qui compte désormais 18 buts en 19 matches de championnat cette saison, avec deux longueurs d’avance sur Petar Musa (FC Dallas). Selon les statistiques de la ligue, il est aussi devenu le joueur ayant atteint le plus rapidement la barre des 20 rencontres avec au moins deux buts marqués dans l’histoire de la MLS.

Un huitième match à quatre buts ou plus

À 39 ans, Messi a réalisé le huitième match à quatre buts ou plus de sa carrière, une performance qu’il n’avait plus réalisée depuis février 2020, lorsqu’il évoluait au FC Barcelone contre l’Eibar.

L’hommage de Casemiro

Après la rencontre, son coéquipier brésilien Casemiro a salué la performance du octuple Ballon d’or : « Voilà ce que représente le fait d’avoir Messi dans l’équipe. C’est une personne, un joueur qui marque l’histoire », a-t-il déclaré.

Avec ce match, l’Argentin porte à 62 le nombre de triples ou quadruples inscrits au cours de sa carrière, selon les statistiques relayées par la presse sportive américaine.