Islande: le « non » mène en fin de dépouillement au référendum sur la reprise des négociations avec l’UE

Le camp du « non » totalisait 51,8% des suffrages contre 48,2% pour le « oui » au petit matin du 30 août, alors qu'il ne restait qu'une partie des bulletins de deux districts à compter dans ce scrutin consultatif.

Le « non » menait avec 51,8% des suffrages contre 48,2% pour le « oui » au référendum organisé samedi 29 août 2026 en Islande sur la reprise des négociations d’adhésion à l’Union européenne, alors que le dépouillement touchait à sa fin dimanche 30 août. Le scrutin concernait uniquement une éventuelle relance des discussions avec Bruxelles, et non une entrée immédiate dans l’UE.

Il ne restait plus qu’une partie des bulletins de deux des six districts électoraux à décompter. Ces deux districts penchaient déjà vers le « non », ce qui confortait l’avance du camp opposé à la reprise des pourparlers, même si l’écart restait serré.

Le référendum avait une portée consultative. Une victoire du « oui » aurait seulement permis au gouvernement islandais de reprendre les négociations d’adhésion avec la Commission européenne, sans valider à elle seule l’entrée du pays dans l’Union.

Si ces négociations avaient été relancées, tout accord aurait encore dû être approuvé par les États membres de l’UE puis soumis une nouvelle fois aux électeurs islandais. Le vote du 29 août ouvrait donc, au mieux, une étape procédurale supplémentaire plutôt qu’une décision finale sur l’adhésion.