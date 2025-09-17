Ligue des champions: l’OM crie au vol après sa défaite face au Real Madrid

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, n’a pas mâché ses mots après la défaite de son équipe (2-1) mardi soir sur la pelouse du Santiago Bernabéu.

Battu par deux penalties transformés par Kylian Mbappé, l’OM a longtemps cru pouvoir accrocher le Real Madrid, mais c’est la décision arbitrale d’accorder un second penalty aux Merengue qui a provoqué la colère du technicien italien.

« Ce n’est jamais un penalty. C’est honteux ! », a fulminé De Zerbi en conférence de presse, estimant que le contact sur Vinicius Junior ne méritait pas sanction. Et de poursuivre : « Après le match contre la Real Sociedad, tout le monde parlait d’injustice contre le Real Madrid. Aujourd’hui, c’est nous qui en faisons les frais. »

Malgré une prestation courageuse, l’OM repart d’Espagne sans point et voit sa tâche se compliquer dans ce groupe relevé de Ligue des champions.