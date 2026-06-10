«Il mérite d’être à la Coupe du monde», Maniche défend Cristiano Ronaldo

À 24 heures du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Maniche a apporté son soutien à Cristiano Ronaldo. L’ancien international portugais estime que le capitaine de la Seleção conserve toute sa place au sein de l’équipe nationale malgré ses 41 ans.

Cristiano Ronaldo continue de susciter le débat, mais pour Maniche, la question ne se pose même pas. L’ancien milieu de terrain portugais a pris la défense du quintuple Ballon d’Or et estime que sa présence avec le Portugal à la Coupe du monde 2026 est pleinement justifiée. À 41 ans, l’attaquant d’Al-Nassr s’apprête à disputer une sixième Coupe du monde, un record historique. Meilleur buteur de l’histoire du football avec 973 réalisations en club et en sélection, Ronaldo demeure l’un des hommes forts de la sélection portugaise.

Dans un entretien accordé à Flashscore, Maniche a souligné l’importance de l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United au sein du groupe lusitanien. « Cristiano Ronaldo doit être présent. Tant qu’il conserve l’envie et l’ambition de représenter le Portugal, il mérite sa place. C’est un joueur hors norme », a-t-il affirmé. L’ancien international reconnaît que le capitaine portugais ne possède plus les mêmes qualités physiques qu’à ses débuts, mais estime que son influence reste considérable. « Il n’a peut-être plus l’explosivité de ses vingt ans, mais il continue de mobiliser les défenses adverses et de créer des espaces pour ses partenaires », a-t-il expliqué.

Maniche a également dénoncé certaines critiques adressées à Ronaldo. « Il manque parfois d’objectivité dans les débats qui le concernent. Cristiano reste une référence et un élément important de cette équipe. Je ne vois pas aujourd’hui d’attaquant portugais nettement supérieur à lui », a-t-il ajouté. Le Portugal lancera sa campagne mondiale le 16 juin à Houston face à la RD Congo dans le groupe K. L’Ouzbékistan et la Colombie complètent une poule où les Portugais viseront une qualification pour les phases à élimination directe et rêveront d’un premier sacre mondial.



