Ligue des champions: les chapeaux pour le tirage au sort des phases de groupe

Les chapeaux pour le tirage au sort de la Ligue des champions 2024-2025 sont désormais connus, à l’issue des barrages disputés mercredi soir.

Pour la deuxième saison consécutive, la compétition adoptera son nouveau format : 36 équipes réunies dans une seule poule élargie, avec huit rencontres pour chaque club face à des adversaires différents.

Le tirage au sort aura lieu ce jeudi à 18 heures (heure de Paris). La première journée est programmée du 16 au 18 septembre, et la phase de championnat s’achèvera le 28 janvier. La finale de cette édition se tiendra le samedi 30 mai à la Puskás Aréna de Budapest.

Les pots pour le tirage au sort:

Chapeau 1

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelone

Chapeau 2

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta Bergame, Villarreal, Juventus, Eintracht Francfort, Club Bruges

Chapeau 3

Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Naples, Sporting Portugal, Olympiakos, Slavia Prague, Bodø/Glimt, Olympique de Marseille

Chapeau 4

FC Copenhague, AS Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Qarabağ, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat Almaty

Équipe de réserve : Fenerbahçe